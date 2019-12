Cai máscara de ex-advogado de Lula

Duas operações atuais da Polícia Federal destroem reputação do advogado e ministro da Justiça de Lula, que blindou o chefe e os petistas em geral em dois episódios grotescos dos desgovernos dele: a Operação Castelo de Areia e a criminosa fusão fora da lei de Telecom e Telemar gerando o mostrengo Oi. A Operação Appius desvenda voto, sobre o qual há grave suspeita de compra, do então presidente do STJ, Asfor Rocha, narrada na delação premiada de Palocci. A Mapa da Mina revela a escabrosa atuação do primogênito do ex-presidente, Fábio Luís, vulgo Lulinha, na tramoia para a criação da Supertele Verde-Amarela para beneficiar dois amigos do padim: Carlos Jereissati, da La Fonte, e Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez. É muito bom que tudo esteja sendo passado a limpo e emerge à superfície agora. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui