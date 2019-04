Cafajestes e covardes contra a reforma

O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, levou à CCF da Câmara dos Deputados um estudo técnico irretocável mostrando o tamanho e a importância do rombo da Previdência e as propostas do governo a que pertence para tirar esse tumor do Orçamento. Foi recebido com pedradas retóricas de cafajestes da “resistência” de esquerda, desleixo, desídia e despreparo das bancadas que são governistas apenas para se aproveitarem do bônus, mas incapazes de dividirem com ele a parte que lhes cabe do bônus. Sem falar na indiferença folgazã do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que finge defender a reforma, mas escolheu um incapaz de dirigir uma reunião de condomínio para presidir a comissão mais importante da Casa. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui