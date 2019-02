Cadeia pra Lula

Agora que Lula foi condenado pela segunda vez, e não foi por Sérgio Moro, mas por Gabriela Hardt, a pena de 12 anos e 11 meses, maior do que a dada pelo ex-titular da 13ª Vara, de 9 anos e meio, e pelo TRF-4, de Porto Alegre, de 12 anos e 1 mês, perfazendo 25 anos ao todo, não dá mais para ficar recitando a ladainha da perseguição política para ladrão, já condenado em segunda instância em outro processo. Reincidente na condenação, chegou a hora do duas vezes apenado ser transferido da sede da PF para um presídio de verdade, como, aliás, pediu o superintendente da repartição. Já chegou a hora também de prender os mandachuvas da Vale, que são os maiores responsáveis pelo crime contra a humanidade em Brumadinho. E, no mínimo, da demissão do energúmeno do presidente, Fábio Schvartsman. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe-o em Twitter e Facebook e inscreva-se no meu canal, clicando, em seguida, no sininho para ser avisado quando publicar os próximos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui