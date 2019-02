Cadê o público de Lula?

Em mais um dos testes a que costuma submeter a Justiça, Lula pediu para sair da cela de estado-maior em Curitiba para comparecer ao velório do irmão, Genival, Vavá. A PF alegou que o helicóptero que o transportaria presta serviço muito mais relevante ao participar do trabalho de busca de vítimas e corpos em Brumadinho e a juíza das Execuções Penais, Carolina Lebbos, negou permissão. O relator do TRF-4, Leandro Paulsen, concordou. A defesa do ex, em mais uma de suas chicanas, passou ao largo do STF e pediu diretamente ao STF a permissão. Como sempre desempenhando o papel de advogadinho do PT, o presidente Dias Toffoli autorizou. Mas Lula desistiu de ir, por falta de público. KKK! Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de quinta-feira 31 de janeiro de 2019.

