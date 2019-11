Cadê o porteiro que citou Bolsonaro?

O PCdoB, que não dispõe de votos, mas tem seus pedidos acolhidos com frequência pelo STF, de cujos membros metade foi escolhida por presidentes do PT, seu sócio político, quer incriminar Bolsonaro por ter copiado áudios da portaria do condomínio onde possui 2 casas. A falsa denúncia foi feita há 5 dias no Jornal Nacional, mas até agora ninguém sabe quem é o porteiro que citou o presidente da República, de quem uma das casas teria sido citada como destino pelo motorista acusado pela polícia do Rio de ter conduzido o matador de Marielle e Anderson ao local do crime. Os meios de comunicação que têm publicado o quiproquó com destaque têm obrigação de localizá-lo, descrevê-lo e, sobretudo, ouvi-lo. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.