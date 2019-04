Cadê fiscal que xeretou IR de Bolsonaro?

Eu denuncio infiltração por grupos políticos de órgãos como Receita e Polícia Federais desde a gestão Itamar Franco. Portanto, não me surpreendi com a notícia de que agentes delinquentes do Fisco xeretaram os dados sigilosos de Michelle e Jair Bolsonaro. O que me surpreende é que até agora nenhum deles foi denunciado publicamente e seus chefes continuam com a mesma lorota de sempre: que vai haver inquérito administrativo e coisa e tal. Alguém precisa contar ao presidente da República que ele é o chefe desses canalhas e que tem de exigir de seus ministros da Fazenda, Paulo Guedes, e da Justiça, Sérgio Moro, imediata identificação dos espertalhões, execração pública deles e de sua prática e não ficar esperando inquéritos corporativistas destes órgãos burocráticos, que ainda se dão ao luxo de fazer campanha contra projetos urgentes para a Nação, como o pacote anticrime e a reforma da Previdência. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui