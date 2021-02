Cadê as vacinas, general?

1 – O Rio é forçado a suspender a imunização, pois vacinas acabaram e não são substituídas, conforme avisou Mandetta no Nêumanne Entrevista sobre a imunização aos soluços, e ministro Pesadelo não evitou o que foi previsto. 2 – Bolsonaro ameaçou mandar PF investigar governo do Maranhão, e Aras ainda não se convenceu de que presidente quer fazer da polícia jurídica instrumento de perseguição pessoal e familiar, 3 – Em contrapartida, Dino disse que flexibilização de impostos sobre comércio legal de armas de fogo interessa a fabricantes, traficantes, milicianos e golpistas antidemocráticos. 4 – Dos 14 novos membros das mesas da Câmara e do Senado, 8 devem à polícia e à justiça. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

