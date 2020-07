O ministro do STF Gilmar Mendes deu aos militares em postos de comando no governo Bolsonaro excelente oportunidade para aprenderem com as críticas que ele fez e salvarem a imagem das Forças Armadas por culpa da militarização do Ministério da Saúde. Mas o ministro da Defesa, general Azevedo, perdeu-a demonstrando completa falta de autocrítica e, principalmente, de espírito público.