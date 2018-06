O governo Temer foi obrigado a ceder a todas as reivindicações dos transportadores de cargas que bloquearam as estradas do Brasil e a mentir à população desamparada em talk shows absurdos de seus ministros. Num deles o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, garantiu que não havia mais obstruções em estrada nenhuma, mas a verdade é que a Polícia Rodoviária Federal acabou de informar que ainda há mais de 600 pontos de concentração à margem das rodovias, o que significa que o movimento continua. O pior é que ficou claro que as ameaças feitas de própria voz por seu chefe não são cumpridas porque as Forças Armadas e a Policia Federal simplesmente não obedecem mais a suas ordens. Ou seja, esse governo ioiô hoje é um cadáver insepulto: morreu, mas ninguém ainda se dispôs a enterrá-lo. Abri com este comentário minha intervenção no Jornal da Cultura da TV Cultura na terça-feira 29 de maio de 2018, das 21h15 às 22h15, com ancoragem de Joyce Ribeiro e a participação do advogado Eduardo Muylaert, ex-secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo no governo de Franco Montoro.

