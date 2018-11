O problema da governabilidade não é do presidente, mas dos deputados, que realmente mandam e são escolhidos pela fórmula distorcida das bancadas estaduais para atender interesses das organizações criminosas dos partidos. Se gosta deste vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho e será avisado quando gravar e publicar os próximos. Este é o vídeo que gravei no sábado 3 de novembro de 2018 no Youtube.

Para vê-lo clique aqui