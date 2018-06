Cacoete colonialista

O francês François Hollande, o ex-primeiro-ministro socialista belga Elio Di Rupo, os ex-presidentes do Conselho italiano social-democratas Massimo d’Alema, Enrico Letta e Massimo Prodi e o ex-chefe do governo espanhol José Luis Rodriguez Zapatero perderam há algum tempo o protagonismo político em seus países e resolveram interferir de forma abusiva em assuntos internos do Brasil apoiando em carta aberta a candidatura de Lula à Presidência em outubro. Sem ademanes nem salamaleques diplomáticos, o chanceler Aloysio Nunes Ferreira acusou-os de colonialistas intrometidos, lembrando, corretamente, que no Brasil o Estado de Direito funciona e nele polícia e Justiça coíbem a prática de crimes, que é o caso do ex. Este é meu comentário no Podcast Estadão Notícias que está no Portal do Estadão desde as 6 horas de quinta-feira 17 de maio de 2018.

