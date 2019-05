Cabral precisa delatar

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral, réu confesso da Lava Jato, contou ao juiz Marcelo Bretas que pagou R$ 150 mil (!!!) por mês de propinas ao procurador-geral de Justiça do Estado de 2009 a 2012, Cláudio Lopes, para impedir que o Ministério Público denunciasse suas falcatruas. Terá ele provas das acusações que está fazendo? Isso é simples de saber, e logo. É só negociar com ele uma delação premiada e, então, terá de ensinar a policiais e procuradores federais o “caminho das pedras” do dinheiro sujo que fez a desgraça e a miséria do povo fluminense nos últimos anos. Caso não o faça, não terá direito a reduzir sua pena enorme. Isso não acontece porque os maganões do Judiciário, ameaçados, o impedem. Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui