Cabral entrega figurão do Judiciário

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral assumiu perante o juiz Marcelo Bretas que é viciado em dinheiro e contou como administrou o propinoduto sob suas ordens. Na condição de réu confesso, contou como o chefe de sua Casa Civil, Régis Fitchner, nomeou o cunhado, Marco Aurélio Bellize, ministro do Superior Tribunal de Justiça, inaugurando o fogo na canjica do Judiciário. E revelou que 78 executivos da Odebrecht omitiram em suas delações premiadas a história de como a empresa ganhou a concorrência da reforma do Maracanã e, depois, ficou com o controle da empresa proprietária da arena.

