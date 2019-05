Bronca de comandante

O ex-comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, que é hoje a maior liderança das Forças Armadas, mandou um recado duro pelas redes sociais sobre o dono das mãos que atiçam a fogueira em que ardem as vaidades dos Bolsonaros no mais poderoso posto da República. A tentativa de fritar o secretário-geral da Presidência, Santos Cruz, levou-o a dizer que Olavo de Carvalho, que chamou de “Trotski de direita”, “a partir de seu vazio existencial, derrama seus ataques aos militares e às Forças Armadas demonstrando total falta de princípios básicos e da educação”. Recado dado, resta esperar qual será a reação do presidente. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

