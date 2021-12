Breno revela bastidores do bolsolão

1 – Em Nêumanne entrevista, o repórter Breno Pires, da Sucursal do Estadão em Brasília, relata os bastidores do acompanhamento do escândalo do orçamento secreto das emendas do relator RP9 2 – Ao longo destes seis meses verbas públicas foram usadas para comprar apoio para propostas do governo no Congresso sem isonomia nem transparência e ele conta sua implacável cobertura. 3 – A ministra Rosa Weber, do STF, chegou a exigir a relação dos beneficiados, mas os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, não obedeceram a ordem e a relatora recuou inexplicavelmente.

Para ver vídeo no You/tube clique aqui