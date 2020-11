Brasília nem aí para o Amapá

A falta de energia no Amapá pôs o sistema estadual de saúde pública, já precário, sob mais pressão. Com a queda no sistema elétrico, há uma semana, em 13 dos 16 municípios do Estado, a comunicação da rede do setor foi cortada e prejudicou o controle de registro de novos pacientes com suspeitas da covid-19 que procuram o primeiro atendimento nas unidades regionais. O governo estadual informou que há cinco dias não envia boletins de casos da doença ao Ministério da Saúde. Outros Estados também vêm apresentando problemas na atualização dos boletins. O Brasil real está entregue às baratas. Segundo o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, “ninguém está livre de apagão”. Mas é possível, embora difícil, demitir gestores incompetentes como ele. Onde isso vai parar? Brasilia não quer nem saber.

Assuntos para comentário na terça-feira 10 de novembro de 2020

1 – Haisem – Covas amplia liderança e três candidatos tentam vaga no segundo turno – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão hoje. O que os institutos de pesquisas antecipam do resultado do primeiro turno sinalizam para primeiro turno da eleição do maior município do País

2 – Carolina – Sem energia elétrica, Amapá não atualiza dados sobre covid – Este é título de chamada de primeira página do jornal hoje. O que a tragédia no Norte do País alerta sobre as conseqüências da atual gestão federal brasileira

3 – Haisem – Vacina em teste apresenta 90% de proteção contra covid – Este também é título de chamada de primeira página da edição impressa do Estadão. Que conseqüências esta boa notícia poderá ter sobre as perspectivas de volta à normalidade na saúde e na economia no Brasil

4 – Carolina – E se Juracy e Jair estiverem certos? – Este é o título de seu artigo publicado desde ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão desde ontem. Quem são estas pessoas e por que são protagonistas deste seu texto