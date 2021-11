Brasil precisa de uma Hannah Arendt, diz Dolino

1 – O artista plástico #luizgeraldodolino disse, em #doisdeedosdeprosa, que agora o País sente falta de alguém como a autora de “A banalidade do mal”. 2 – Lançado no mercado na Bienal de São Paulo de 1967, ele estranhou a ênfase dada pela exposição ao experimentalismo em vez da experiência. 3 ´A boa exceção, segundo ele, foram os dois emocionantes bordados sobre amor e liberdade do líder da revolta da chibata, o marinheiro João Cândido. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

