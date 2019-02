Brasil, lixeira do mundo

Quando sou informado de que, antes que o Congresso passe este século a discutir alguma lei que proíba a permanência em território mineiro das 55 barragens de rejeitos minerais, tecnologia obsoleta e altamente perigosa para as vidas em seu redor e todo o ecossistema dos rios de lá, a própria Vale vai fazê-lo, concluo que o Brasil é a lixeira do mundo. Agora mesmo, com o Legislativo e o Judiciário em recesso e nenhum de seus privilegiados membros percebeu na dor da sequência dos enterros coletivos em Brumadinho a necessidade urgente de agir, a não ser mandando prender cinco gatos pingados do baixíssimo clero das grandes empresas, vejo que tudo continuará como dantes no cartel de Abrantes.

Assuntos para comentário de quarta-feira 30 de janeiro de 2019

1 – Brasil conta apenas com 35 fiscais de barragens de mineração. Assim fica difícil fiscalizar.

2 – Desde 2000 duas a barragem se rompe a cada dois anos – Folha: 204 barragens de rejeitos com perspectivas de danos – outras 55 em Minas têm elevado potencial de estrago caso rompam

3 – Presidente da Vale promete substituir sistema obsoleto das barragens de rejeito em Minas Gerais

4 – A longa agonia das famílias em busca de seus entes queridos desaparecidos – 84 mortos e 276 desaparecidos – Onyx diz temer reação do mercado a eventual tentativa do governo de afastar diretoria da Vale

5 – Prisão de engenheiros da empresa alemã que fez vistoria e funcionários da Vale que garantiram segurança da barragem quebra o ciclo da impunidade

5 – Abate de animais a tiros provoca revolta, mas os responsáveis dizem que é eutanásia

6 – Tribunal nega pedido de Lula para ir ao enterro do irmão – Mourão acha que seria um gesto humanitário – na ditadura Lula pôde ir ao enterro da mãe

7 – Renan diz que só não conversa com Quintão e Marun

8 – Cresce a possibilidade de guerra civil na Venezuela