Brasil fracassa contra covid

Após mais de quatro meses de pandemia no País e sucessivas promessas do Ministério da Saúde de realizar testagem em massa para conter a covid-19, o Brasil só atingiu 20% da capacidade de exames prevista para o período de pico. Além de distribuir menos testes do que o projetado, o governo Jair Bolsonaro também tem feito entregas de kits incompletos, sem um dos reagentes essenciais para processar as amostras, segundo secretarias de saúde afirmaem ao Estadão. O Ministério diz já ter iniciado a compra de 15 milhões de unidades do reagente em falta e culpa a escassez global de insumos como entrave para a ampliação do diagnóstico. Esta talvez seja a principal razão para o completo fiasco da gestão federal de Jair Bolsonaro, de governadores e prefeitos na luta contra a mais grave pandemia dos últimos 100 anos.

Assuntos para comentário de segunda-feira 13 de julho de 2020

1 – Haisem – Brasil atinge apenas 20% da capacidade prevista de testes – é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão hoje. O que explica esta falência da saúde pública do País na mais devastadora pandemia dos últimos 100 anos no mundo

2 – Carolina – Que razão tem o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes para avaliar ação do Exército Nacional no combate à covid-19 com uma palavra pesada como genocídio, que lembra momentos trágicos da História da humanidade como o nazismo

3 – Haisem – Azevedo avalia reação a Gilmar por fala de genocídio – é o título de chamada de primeira página do Estadão hoje. Você acha que a nota oficial do ministro da defesa do governo Bolsonaro ficou à altura da crítica do ministro do STF

4 – Carolina – Sob pressão, Salles afirma que quer dialogar com críticos – é o título de outra chamada de primeira página do Estadão hoje. Será que esta disposição ao diálogo pode manter ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro no posto e mudar a péssima imagem deste governo no exterior

5 – Haisem – Bolsonaro prepara recriação do Ministério da Segurança para agradar policiais – revela notícia em destaque no Portal do Estadão agpra. Que impactos positivos você acha que o governo obterá com essa providência no campo da segurança pública e na política

6 – Carolina – Família Bolsonaro e aliados empregam ao menos 12 alvos de investigação – destaca notícia com destaque na capa da editoria de política no Portal do Estadão agora. O que essa notícia tem de reveladora sobre o estilo de gestão pública da família presidencial brasileira