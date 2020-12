Brasil em guerra pela vacina

1 – General da passiva Pazuello reuniu governadores para lhes negar direito de vacinar e prevê dois meses de trâmites burocráticos na Anvisa para autorizar em demora assassina contra milhares de brasileiros que morrerão invejando sorte dos britânicos, que não são desgovernados por Bolsonaro. 2 – Gilmar mandou dizer que ficou furioso com Fux e Barroso porque não lhe deram apoio para violar Constituição. 3 – Exposição de paletó e vestido da posse do casal presidencial é brega, patética e mera picaretagem. 4 – No Dia mundial da corrupção, não temos o que comemorar, avisa Carvalhosa em artigo no Estadão. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui