Brasil: de pária a ameaça no exterior

Uma ameaça para o mundo. É assim que a imprensa norte-americana retrata a situação da pandemia de covid-19 no Brasil, ecoando a preocupação de cientistas, autoridades da área de saúde e do governo dos EUA sobre os efeitos do descontrole da propagação de uma nova variante do Sars-CoV-2 no País. O medo dos norte-americanos não se limita às mutações do vírus entre nós. “Enquanto a pandemia continuar a crescer, ninguém estará a salvo”, disse o porta-voz do Departamento de Estado do governo democrata, Ned Price, em coletiva de imprensa.O prejuízo na imagem e nas restrições ao turismo externo no País é o mínimo, comparado com as conseqüências deletérias da transformação de nosso país de pária em ameaça internacional, prejudicando a balança comercial de nossos produtos e os investimentos externos na Bolsa.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na segunda-feira 8 de março de 2021

1 – Haisem – Estados Unidos vêem ameaça global em piora da pandemia no Brasil – Esta é a manchete da primeira página edição impressa do Estadão hoje. Em que, a seu ver, essa notícia terrível poderá alterar nossa rotina no enfrentamento da covid 19 entre nós nos aspectos sanitário e econômico

2 – Carolina – Ofensiva na Câmara quer afrouxar leis anticorrupção – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal desta segunda-feira. Para você, isso já era esperado ´por você ou o surpreendeu de alguma forma

3 – Haisem – Na política, lei do incentivo é descumprida – Este é o título de mais uma chamada no lugar mais alto da primeira página no Estadão que abre o primeiro dia útil desta semana. Por que, em sua opinião, os gestores republicanos brasileiros sentem-se à vontade para atropelar as leis de estímulo à participação da mulher nos poderes republicanos que eles mesmos propuseram e aprovaram

4 – Carolina – Como você interpreta o pito público levado pelo chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, e sua comitiva ouviram contra sua falta de civilidade na solenidade pública que era para ser de parceria em Israel

5 – Haisem – Nando Moura: Bolsonaro fora já! – Este é o título do vídeo da série Nêumanne entrevista publicada no Blog do Nêumanne no Pòrtal do Estadão com o youtuber que apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República, mas hoje relaciona e condena todos os estelionatos eleitorais cometidos pelo vencedor

6 – Carolina – A melhor novela de Benedito: a vida dele – O que o vídeo desta semana da série Dois dedos de prosa, protagonizado pelo autor de telenovelas Benedito Ruy Barbosa, traz de novidade com o autor de O Rei do Gado e Pantanal