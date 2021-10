Brasil atual é mendigo e chantagista

O ministro do Meio Ambiente (MMA), Joaquim Leite, repetiu a tese do antecessor, Ricardo Salles, e vai cobrar dos parceiros estrangeiros US$ 100 bilhões em recursos financeiros para o Brasil cumprir os compromissos assumidos pelo Acordo de Paris, que dizem respeito a medidas para redução das mudanças climáticas. Os pedidos bilionários de recursos para cumprir obrigações com a preservação da natureza em nada ajudam a imagem e a situação de isolamento do Brasil no exterior. O planeta da informação não admite blefes do gênero, pois todo mundo sabe como esse dinheiro será aplicado. Ou melhor, que não será usado para esse fim, pois a política até agora adotada pelo desgoverno Bolsonaro é de destruição e desmantelamento de instituições que poderiam participar do trabalho de restauração do meio ambiente.

Assuntos para comentário da quarta-feira 6 de outubro de 2021

1 – Haisem – Brasil quer cobrar 100 bilhões de dólares de países ricos em evento do clima – Esta é a manchete de primeira página do Estadão de 6 de outubro de 2021. O que inspira essa exigência de um governo que tem sido muito cobrado pelo resto do mundo pela inércia em matéria de preservação

2 – Carolina – ‘Tratoraço’ vira disputa entre governo e senadores – Este o título de uma chamada na primeira página do jornal nesta quarta-feira. Quais são as causas dos conflitos em torno das emendas de parlamentares para compra de máquinas em suas bases eleitorais

3 – Haisem – O que você ainda tem a dizer sobre a aprovação definitiva do projeto que modera a Lei da Improbidade Administrativa, noticiado na primeira página do Estadão de hoje neste momento em que nada justifica relaxamento no combate à corrupção

4 – Carolina – Prevent Sênior gastou 4 milhões e 800 mil reais com kit covid – Este é outro título de chamada de primeira página do Estadão que está circulando. O que, em sua opinião, justificaria esse gasto milionário de um plano de saúde privado em remédios com eficácia negada no combate à pandemia

5 – Haisem – Ex-funcionária eleva pressão para regulação do Facebook – Este é o título de mais uma chamada de primeira página no jornal do dia. Que tipo de controle é necessário para evitar panes nas redes sociais, das quais dependemos demais, como a ocorrida anteontem

6 – Carolina – Defesa de Guedes diz que irá à PGR e ao Supremo esclarecer sobre offshore – Este é o título de uma chamada na capa do noticiário do portal do Estadão em circulação – Quais seriam, afinal, as justificativas que o ministro da Economia pode dar para o fato de guardar milhões de dólares longe da vigilância que ele mesmo dirige