Boulos perde feio e é festejado

As eleições municipais deste domingo 29 de novembro de 2020 produziram dois efeitos espantosos entre cabos eleitorais e jornalistas. O deputado Rodrigo Maia aboletou-se no ombro direito do prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no papel de papagaio de pirata como se tivesse sido seu padrinho. Na verdade, o filho do ex-prefeito César quase não se elegeu para a Câmara em 2018 e não deu ajuda de peso ao vencedor, que, na verdade, foi eleito graças ao presidente Jair Bolsonaro que afundou abraçado com seu adversário, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, campeão da rejeição também por causa disso. Enquanto isso, os noticiários da noite tentavam corrigir o erro abissal dos institutos de pesquisa dando Guilherme Boulos, derrotado fragorosamente por Bruno Covas em São Paulo, como se houvesse triunfado. Este é o comentário que fiz na cobertura eleitoral da Rádio Eldorado, no domingo 29, às 19 horas.