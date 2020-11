Boris: “ninguém governa sem o Centrão”

Para o jornalista Boris Casoy, qualquer presidente brasileiro eleito pelo povo no Estado de Direito terá de governar com o grupo dominante de políticos, conhecido como Centrão, em que “nem todos são corruptos”. O ex-diretor de redação da Folha de S. Paulo e ex-âncora dos telejornais de SBT, Band, Record e RedeTV disse na edição desta semana da série Nêumanne Entrevista, quem sufragou Jair Bolsonaro presidente da República sabia perfeitamente quem ele era, a não ser por algumas promessas que não cumpriu. Boris lembrou que os populistas de esquerda roubaram “pra burro” e o atual chefe do Executivo conquistou a maioria do eleitorado, que não suportava mais esse quadro de coisas. O entrevistado contou ainda como surgiu seu popular refrão “isso é uma vergonha”, que usa no canal que agora assina no YouTube. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

