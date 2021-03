Boquinhas para milicos em desgoverno de meganha

O Orçamento de 2021, previsto para ser votado esta semana com quatro meses de atraso, destina R$ 8,3 bilhões para investir no Ministério da Defesa, um quinto (22%) do total para todo o governo federal, segundo relatório do relador Márcio Bittar. Os fardados também são a única categoria a ser contemplada este ano com reajuste, o que deve consumir outros R$ 7,1 bilhões dos cofres públicos, enquanto todo o restante do funcionalismo está com o salário congelado até dezembro. No momento de colapso do Sistema Único de Saúde por causa do agravamento da pandemia da covid-19, o parecer aumentou em apenas R$ 1,2 bilhão a destinação de recursos para a área em relação ao projeto que foi enviado pelo governo no ano passado. Milicos fingem estar envergonhados com o comparsa terrorista, mas se locupletam com ele.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na terça-feira 23 fr março de 2021

1 – Haisem – Orçamento dá a militar 22% do investimento e reajuste de soldo – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão de hoje. Que razão pode ser defendida como justa para esse tipo de privilégio em temos difíceis de pandemia e recessão, mas sem guerra

2 – Carolina – Cidade de São Paulo já planeja enterros noturnos – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão desta terça. Até que ponto ainda temos a avançar para chegarmos àquilo que especialistas chamam de crise mortuária acrescentanda ao caos sanitário e à recessão econômica

3 – Haisem – Afinal de contas, que pretextos impedem, de fato, a anunciada troca do titular do Ministério da Saúde num momento como este, em que a tragédia da covid 19 se agrava

4 – Carolina – Revisão da lei anticorrupção opõe técnicos a Bolsonaro – Este é o título de outra chamada de primeira página do jornal de hoje. Qual é a novidade da exposição cada vez maior da mentira do presidente, que foi sua promessa de fortalecer a luta contra a corrupção na campanha de 2018

5 – Haisem – Disputa por espólio de Adriano ajudou o Ministério Público a identificar bens e lavagem de dinheiro – Este é o título de reportagem publicada hoje no Blog do Fausto Macedo no Portal do Estadão. Que efeitos políticos poderão ser produzidos contra a família Bolsonaro pelas revelações recentes a respeito de seus contatos antigos com a milícia de Rio das Pedras e o Escritório do Crime

6 – Carolina – O povo não perdoa mão leve de Lula – Este é o título de seu artigo semanal, publicado desde ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. O que o levou a chegar a essa conclusão em plena euforia com a higienização da ficha suja moral e política do petista depois da anulação de quatro processos contra ele pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin