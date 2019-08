Bomba de Palocci, truque de Glenn

Enquanto Glenn Greenwald continuava reproduzindo no site The Intercept Brasil seu truque de interpretar supostas mensagens picantes entre Moro e Dallagnol, Antônio Palocci detonou explosivo poderoso. O ex-ministro de Economia de Lula e da Casa Civil de Dilma contou, segundo a revista Veja, uma das parcerias do americano na imprensa brasileira, que o PT pegou R$ 270,5 milhões em propinas de empreiteiras para financiar campanhas. Apesar do conta-gotas de ácido sulfúrico para derreter sua reputação, a Lava Jato segue seu caminho.