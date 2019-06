Bomba de Glenn e Reinaldo deu chabu

Expectativa criada pelas revelações do site The Intercept Brasil, do americano Glenn Greenwald, de mensagens eventualmente trocadas em aplicativo russo Telegram está se tornando galhofa, comparável à tentativa de soltar Lula no plantão de Rogério Favreto no TRF 4. Episódio dado como bombástico divulgado por Reinaldo Azevedo na rádio FM Band News de uma “ordem” de Moro para dispensar procuradora das oitivas dos réus da Lava Jato gorou no dia em que procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recusou incluir resultado do hackeamento dos celulares dos agentes por falta de prova de autenticidade. Patético é pinto!

