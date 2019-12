Bom presságio para 2020

Ao contrário do que os adversários e inimigos do governo Bolsonaro argumentam, o fato de o pequeno crescimento de 0,6% do PIB, acima das expectativas dos especialistas, é positivo exatamente porque resulta de consumo de famílias e investimentos privados, e não de verbas publicas. Ainda não dá para comemorar o fim da recessão criada pelas políticas econômicas desastradas do PT, da esquerda e de seus aliados, mas todos reconhecem que o dado positivo tende a influir positivamente no desempenho em 2020. Urge rezar para que, então, o desemprego caia.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para quarta-feira 4 de dezembro de 2019

1 – Haisem – PIB sobe além do previsto e melhora expectativa para 2020 – noticia manchete do Estadão de hoje. Já dá para pensar positivo para presente e futuro depois dessa notícia

2 – Carolina – “Brasil não aguenta mais voo de galinha” – diz chamada ao lado da manchete no alto da primeira página citando frase do economista José Roberto Mendonça de Barros na página B 6 do Caderno de Economia do Estadão. Será que ele tem razão

3 – Haisem – Fundo eleitoral tem previsão de R$ 3,8 bi – foi a manchete da página de Economia no Portal do Estadão à hora do sol nascer. Será que o Congresso não vai parar de mostrar seu descolamento da sociedade

4 – Carolina – Juiz manda soltar um dos hackers de Moro e Deltan depois de delação – está na primeira página do Portal do Estadão. O que essa informação traz de novo no noticiário sobre a Operação Spoofing

5 – Haisem – TSE admite uso de assinaturas digitais para criar partido – esta notícia está na página A 8 da Editoria Política. Em que ela influi na criação do Aliança pelo Brasil anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro

SONORA_ROSA WEBER 0412

6 – Carolina – Na página A 10 da Editoria Política do Estadão o protagonista é o multiprocessado Renan Calheiros, agora tornado réu pelo Supremo Tribunal Federal. Será que isso vai mudar o destino dele

7 – Haisem – Exame expõe distância entre escola privada e pública – também está na dobra de cima da primeira página do Estadão. O que há de relevante nesta informação

8 – Carolina – Vídeo flagra agessão de policial em Paraisópolis , informa reportagem da página 16 da editoria de Metrópole do Estadão hoje – Quer dizer, então, que a política de segurança pública do governador João Doria não é tão isenta de violência assim, não é

SONORA_AGRESSAO PM 04