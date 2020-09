Bolsonaros se servem da censura

A juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, proibiu a TV Globo de exibir qualquer documento ou peça das investigações sobre o esquema de rachadinha no gabinete do senador Flavio Bolsonaro, quando exercia o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Ou seja, a famiglia presidencial ressuscita a censura da ditadura em meio a juras de amor à democracia. Em meio ao silêncio constrangedor de muitas autoridades que se dizem “guardiãs da democracia”, destacam-se apelos da ANJ e da ABI para que o Judiciário jogue o despautério no lixo da História.

Assuntos para comentário da segunda-feira 7 de setembro de 2020

1 – Que razão você acha que o senador Flávio Bolsonaro teve para apelar para a censura, proibida pela Constituição, para evitar dissabores pessoais no inquérito do Ministério Público estadual sobre desvio de verbas públicas em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

2 – Você acredita que as denúncias sobre peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete no vereador Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro são graves ou não passam de implicância de interesse meramente político da oposição

3 – O que, a seu ver, terá motivado o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a prestar homenagens ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, por ocasião de sua substituição no cargo por Luiz Fux: justiça ou camaradagem

4 – Congresso perdoa 1 bilhão de reais em dívidas de igrejas. Esta é a manchete da edição impressa do Estadão de hoje. Quais são os motivos desse excesso de generosidade dos legisladores usando o chapéu alheio para dar esmolas com dinheiro do pagador de impostos, religioso ou não

5 – O que você acha do que disse a presidente-executiva da Ong Todos pela educação, Priscila Cruz, em entrevista ao Estadão, e que estará ao vivo logo mais na programação de entrevistas da Eldorado, sobre a abertura de bares e fechamento de escolas durante a pandemia no Brasil

6 – O que você destaca no quarto vídeo da série Nêumanne entrevista, que circula desde ontem em seu Blog do Nêumanne no Portal do Estadão, com o candidato a prefeito de São Paulo Andrea Matarazzo