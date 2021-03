Bolsonaro X Governadores, novo round

A ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber concedeu no sábado, 27 de fevereiro. uma liminar em ação ajuizada pelos governadores dos Estados de São Paulo, João Doria, Maranhão, Flávio Dino, e Bahia, Rui Costa, contra o governo federal para a retomada do custeio de leitos de UTI destinados a pacientes com covid-19. A decisão de Rosa Weber, em caráter liminar, deve ser cumprida de forma imediata. O Ministério da Saúde reagiu em tom de cantina de caserna em nota oficial em que considerou “o pedido solicitado à nobre ministra injusto e desnecessário, uma vez que o SUS vem cumprindo com as suas obrigações. Cabe, portanto, a cada governo fazer a sua parte”. A decisão, a ser confirmada em plenário, vai acabar com a lorota de que o Supremo tirou a responsabilidade federal sobre a gestão da pandemia.

Assuntos para comentário da segunda-feira 1 de março de 2021

1 – Haisem – STF manda Saúde bancar leitos de UTI em 3 Estados – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do Estadão fr hoje – Em que esta notícia contradiz, a seu ver, a narrativa bolsonarista de que o governo federal não tem responsabilidade nenhuma pelo combate à pandemia

2 – Carolina – Preço de matérias-primas sobe 40% e favorece Brasil – Esta é a manchete da edição impressa do jornal de hoje – Até que ponto esta notícia pode nos servir de regozijo neste primeiro dia do mês de março, que tem trazido notícias assustadoras sobre o contágio da covid-19

3 – Haisem – Com vacina, mas ainda sem remédio eficaz – Este é o título de primeira página do Estadão desta segunda-feira. Até que ponto a notícia boa, na sua opinião, é compensada pela novidade ruim

4 – Carolina – Decisão do STJ pode atingir outros do “clã Bolsonaro” – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal de hoje. Em que, a seu ver, essa notícia altera o panorama de punição de membros da família do presidente da República

5 – Haisem – “Bolsonaro favorece monopólio da Petrobras” – Este é o título do vídeo da série Nêumanne entrevista Roberto Macedo, publicado hoje no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Em que o professor de Economia da USP esclarece a crise criada na maior estatal brasileira com a intervenção do presidente da República em sua política de preços

6 – Carolina – Afonsinho: sobra dinheiro, falta técnica – Este é o título do vídeo de outra série semanal, Dois dedos de prosa, também publicado no Blog do Nêumanne na edição virtual do jornal, com o ex-jogador de futebol, que se tornou o grande nome da luta contra o passe, tido como um tipo de escravidão no esporte profissional mais popular do País