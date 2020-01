Bolsonaro versus Moro

Ao assumir o plantão no STF no lugar do presidente Dias Toffoli, o vice, Luiz Fux, cancelou intromissão deste em assunto de alçada de sua relatoria, o juizado das garantias, suspendendo liminar autocrática que tomava providências para dar início a cumprimento do jabuti no pacote anticrime de Moro, tornado lei por decisão do Congresso em emenda aditiva sem discussão prévia, sem audiências públicas e contra expressa vontade majoritária da sociedade. Assunto voltará a ser discutido no plenário do STF quando advogadinho de Lula e Dirceu poderá impor sua maioria, composta em sociedade com Gilmar e Lewandowski, entre outros. Mas texto de Fux contrariando decisão autoritária do chefe do Judiciário deve seguir de guia para todos os democratas temorosos de mais um revés na luta contra corrupção. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

