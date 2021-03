Bolsonaro, vá a uma UTI e pare de mentir

1 – No dia em que a covid passou de 2 mil mortes por covid na média dos últimos 14 dias, o presidente da República disse que estão atribuindo à doença qualquer morte e o desafio a provar isso, indo a uma UTI e levando a imprensa para registrar. 2 – O chefe do Executivo tenta desmoralizar a Fiocruz, respeitável instituto sanitário, que registrou “o maior colapso sanitário e hospitalar da história”. 3 – Ao perdoar 1 bilhão de reais de dívidas de igrejas da CSLL, Bolsonaro premiou aqueles que o próprio Cristo chamou de “covil de salteadores” (Mateus, 21, 12-13) 4 – Juíza paralisou investigação da polícia civil do Rio contra Felipe Neto, que chamou capitão de “genocida”. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

