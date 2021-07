Bolsonaro usa PF como guarda de milícia

1 – #sergiomoro estava certo quando delatou que #jairbolsonaro sempre quis #interferir na #policiafederal em benefício próprio, como ficou claro quando foram afastados delegados que investigaram seu queridinho #ricardosalles. 2 – Nova prova foi dada agora, quando a #policiajudiciaria atrapalhou investigação da #cpidacovid no #senado, como denunciaram #omaraziz, #renancalheiros e #randolferodrigues. 3 – Mas até agora o #stf se omite no inquérito aberto para apurar a denúncia do #exjuizdalavajato. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

