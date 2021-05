Bolsonaro usa Pazuello para provocar Exército

O presidente Jair Bolsonaro soube pela imprensa que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército divulgariam nota na segunda-feira, 24, sobre a participação do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, em ato público a seu lado e telefonou diretamente para o ministro da Defesa, general Braga Neto, proibindo a divulgação de manifestação pública a respeito. A ordem foi cumprida, e o Exército cancelou o envio do comunicado à imprensa. De qualquer maneira, o Comando do Exército abriu na data aprazada a apuração disciplinar sobre a participação do intendente incompetente e obediente no domingo, 23, no Rio. O general subiu no palanque sem máscara, como Bolsonaro, durante comício ilegal e provocou aglomeração em plena pandemia de covid-19, tornando-se com isso de processo interno.

Assuntos para terça-feira 25 de maio de 2021

1 – Haisem – Exército investigará Pazuello; Bolsonaro proíbe divulgação – Esta é a manchete do Estadão desta terça-feira. A investigação de um oficial-general que mente deslavadamente não deveria ser rotineira na Força e o mistério sobre ela não revelaria uma evidência do império das sombras

2 – Carolina – Isenção sobre motos vai aumentar pedágio dos motoristas – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do jornal de 25 de maio. Você acha que o presidente nunca aprenderá evidência de que sua missão seria governar para todos, não para grupos específicos

3 – Haisem – Mussolini e Bolsonaro, motoqueiros contra a lei – Este é o título do artigo de sua autoria publicado no Blog do Nêumanne do Portal do Estadão. Afinal, o que o duce do fascismo italiano teria em comum com o capitão que nunca chegou a major

4 – Carolina – Terceira dose de Coronavac em idosos vira debate – Este é o título de outra chamada de primeira página no Estadão de hoje. O que está gerando essa controvérsia sobre a vacina que tem sustentado a barra na imunização à brasileira

5 – Haisem – Coronavírus é capaz de reativar vírus primitivo – É o título de mais uma chamada de primeira página do Estadão que circula. O que será que ainda falta ser descoberto sobre esse agente mórbido capaz até de se reinventar e de ressuscitar micro-organismos desaparecidos no tempo

6 – Carolina – Aos 80 anos, Bob Dylan é urgente e necessário aos latino-americanos – Este é o título do artigo do crítico de música popular do jornal, Júlio Maria, sobre o aniversário do maior astro do gênero folk rock

