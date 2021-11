Bolsonaro trata PF como quintal de casa

1 – #cironogueira, chefe da Casa Civil e líder do Centrão, demitiu diretora da Polícia Federal por não aliviar a barra de bolsonarista foragido da Justiça. 2 – Gilmar Mendes espalhou que o plenário do #stf não apoiaria liminar de Rosa, mas perdeu por 8 a 2 com apoio único de Kássio Marques, vulgo 10%. 3 – Em 2022, ano em que disputará a reeleição, o presidente nomeará 45 dos 75 novos desembargadores de tribunais da cúpula de uma Justiça suspeita. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar´.

