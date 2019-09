Bolsonaro tinha razão na ONU

Em entrevista no Estadão de domingo 28, o ex-militante do PCdoB, ex-presidente da Câmara e ex=ministro nos governos petistas Aldo Rebelo contrariou seus ex-companheiros de esquerda e deu razão ao que o presidente Bolsonaro disse sobre a Amazônia no discurso de abertura da 74.ª Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Retirado da política e inscrito no Solidariedade, uma das legendas do Centrão, ele lembrou que há muitos brasileiros na miséria naquela região, enquanto ONGs de países ricos descrevem a floresta tropical que ocupa em grande parte nosso território é descrito como um paraíso, que deve manter um status de intocável. Direto ao asunto. Inté. E só a verdade nos salvará.