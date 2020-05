Bolsonaro, terrivelmente perverso

Na reunião a ser exibida hoje a representantes da Presidência da República, da PGR, do DPF e da defesa do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro o presidente Jair Bolsonaro reclamou de uma nota de pesar divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), instituição vinculada à pasta da Justiça, na época chefiada por Moro. No comunicado, a PRF lamentou a morte de um funcionário por covid-19. O presidente se queixou e disse, conforme relatos de quem estava no local, que a corporação deveria ter falsificado a causa da morte, conforme relatou a repórter do Globo Bela Megale. O episódio mostra o grau terrível de perversidade do chefe do Poder Executivo e também sua obsessão em tentar desqualificar cientistas, governadores, prefeitos e governantes do mundo inteiro que levam a sério a crise sanitária da pandemia.

Assuntos do comentário da segunda-feira 11 de maio de 2020: