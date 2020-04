Bolsonaro terá que mostrar exames

A Mesa Diretora da Câmara deu prazo de 30 dias para o presidente Jair Bolsonaro apresentar o resultado dos seus testes para covid-19 colhidos no Hospital das Forças Armadas.. O requerimento de informações havia sido apresentado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG). Bolsonaro fez os exames para detectar o novo coronavírus em 12 e 17 de março, após voltar de missão oficial nos Estados Unidos. Nas duas ocasiões, o presidente informou, via redes sociais, que os testes deram negativo para a doença, mas não exibiu cópia do resultado. Questionado a respeito, ele disse que a lei garante o sigilo das informações. Não citou, como é de seu feitio, que lei é essa. Nas verdadeiras repúblicas democráticas, os ocupantes de mandatos por escolha popular têm obrigação de dar informações sobre seu estado de saúde, um bem público.

