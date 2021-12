Bolsonaro tem vitória no Senado

O plenário do Senado aprovou ontem por 47 votos a 32, a indicação do ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A aprovação representa a vitória do Palácio do Planalto na queda de braço com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre, que travou por quatro meses o processo de sua sabatina. A coleção de patacoadas desfiada por Mendonça em resposta aos membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ao longo da sabatina, dá muito bem a ideia do que nos espera na nova composição do STF com maioria sob controle de seu apoiador principal, o seu agora colega, peró no mucho, Gilmar Mendes. Deus, Edson Facchin e Rosa Weber que nos acudam.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na quinta-feira 2 de dezembro de 2021

1 – Haisem – Senado aprova segundo nome indicado por Bolsonaro para o STF – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão de 2 de dezembro de 2022. Como se comportou na sabatina do Senado Federal o ex-ministro da Justiça André Mendonça, aprovado para o Supremo Tribunal Federal, como manda a Constituição

2 – Carolina – Efeito da pandemia Número de crianças fora da escola no Brasil cresce 171% – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal desta quinta-feira. O que há a dizer sobre essa conseqüência nefasta da Covid 19 no Brasil, mais uma da desastrada gestão do País do combate ao contágio do novo coronavírus

3 – Haisem – “Feirão das emendas” Deputado do PL é alvo da PF por desvio de 15 milhões de reais – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão de hoje. Depois dessa notícia. Bolsonaro ainda será cínico a ponto de dizer que não há corrupção no partido a que acaba de se filiar

4 – Carolina – William Waack “Efeito Moro” antecipou corrida presidencial – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal do dia. O que há de surpreendente na entrada do presidenciável do Podemos na disputa por um lugar no segundo turno da disputa pela Presidência da República no ano que vem

5 – Haisem – O que há de inusitado na decisão de Jair Bolsonaro de sancionar a lei do Congresso que cria novos cargos em tribunais superiores federais contrariando seu slogan de maior apelo popular, “mais Brasil, menos Brasília”

6 – Carolina – Só Rivotril cura o Brasil, diz Jacob – Este é o título do programa Dois dedos de prosa com o psicólogo e criminalista mineiro cuja edição no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão foi antecipada para anteontem, em vez do domingo, como é da rotina