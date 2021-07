Bolsonaro tem que vetar o Fundão

1 – #jairbolsonaro não pode sancionar o golpe do #fundoeleitoral de seus patrões do Centrão. 2 – O general Hamilton Mourão envergonha a farda e a pátria fazendo viagem oficial a Angola para quebrar o galho do dono da TV Record, Edir Macedo. 3 – O chefe do Executivo cumprimentou o esquerdista Pedro Castillo, presidente do Peru, bem feito. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui