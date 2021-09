Bolsonaro tem que sair já, diz Rabinovic

1 – É preciso expulsar #jairbolsonaro do poder antes da eleição, porque, “se tiver que acabar, é melhor que acabe agora”, diz jornalista Moisés Rabinovic. 2 – O ex-correspondente do #estadao em #israel lembrou que “o presidente deu todos os sinais de que tentará repetir Trump se perder, urge evitar isso”.. 3 – No #neumanneentrevista da semana, o ex-editor do #diariodocomercio concluiu ainda que o que “#arthurlira está fazendo também é criminoso”. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.