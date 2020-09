Bolsonaro sugere derrubar seu veto

Ápice da cafajestice foi atingido por dois gestores públicos brasileiros. O recordista na modalidade é o presidente da República, Jair Bolsonaro, que no domingo 13 de setembro vetou parcialmente o jaboti de MP no Congresso perdoando liminarmente R$ 1 bilhão em multas da Receita por crimes fiscais a igrejas que se autodenominam “evangélicas”. Fê-lo após ter dito à bancada que representa esses infratores que não podia sancionar a lei para não incorrer em crime de responsabilidade que poderia dar em impeachment. Não é verdade. O outro cafajeste é o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, cujos vexames são exibidos diariamente no noticiário dos meios de comunicação com autorização da desembargadora Rosa Helna Guita, que constatou a existência de muitas provas de ilícitos do candidato à reeleição à Prefeitura do Rio. Direto ao Assunto. Inté. E só a vertdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui