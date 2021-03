Bolsonaro será sempre ministro da doença

1 – Seguindo servilmente ordens do chefe, o general Pesadelo transformou o Ministério da Saúde em QG da doença e seu anunciado substituto, o médico Marcelo Queiroga mostrou nada saber sobre a estrutura respeitável do órgão público para puxar o saco do presidente, deixando claro que tudo continuará como dantes na intendência de Abrantes. 2 – Cardiologista Hélio Figueira, sogro de 001, é amigo do novo titular, com a famiglia derrotando a indicada do Centrão, Ludmilla Hajjar, ameaçada de morte pelos fanáticos. 3 – Cláudio Castro, puxa-saco do clã, chefia delegacia especial de crimes contra seus membros, investigando agora Felipe Neto. 4 – Título de meu artigo no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão: Lula cafetinou o PT e prostituiu o Estado. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas.

