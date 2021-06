Bolsonaro se mete em escândalo da CBF

O presidente afastado da CBF Rogério Caboclo perguntou a sua secretária se ela ‘se masturbava’ estando a sós na sala do dirigente. Áudios revelados pelo Fantástico, da TV Globo, revelam a conversa, em que a vítima o acusou de assédio sexual e moral, o que levou no domingo 6 o Comitê de Ética a afastar o cartola preventivamente por 30 dias. O escândalo pôs fim à crise da diretoria da entidade com a seleção brasileila em plena disputa das eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador e Paraguai. Na ocasião, em conluio com o presidente da República, Jair Bolsonaro, o acusado aceitou a proposta da Conmebol, enrolada em casos de corrupção como a Fifa e a CBF, para sediar a Copa América, que começa no próximo domingo, no Brasil. Bolsonaro é o oposto do rei Midas: tudo o que toca se transforma em fezes.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play:

https://soundcloud.com/jose-neumanne-pinto/neumanne-070621-direto-ao-assunto

Para ouvir no Bloig do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo:

Assuntos para comentário na segunda-feira 7 de junho de 2021

1 – Haisem – CBF afasta presidente depois de denúncia de assédio sexual – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão neste 7 de junho de 2021. Em que esse novo escândalo na Confederação Brasileira de Futebol afetará a realização da Copa América no Brasil

2 – Carolina – Polícia Federal cita acessos no Planalto a contas sem identidade – Este é o título da chamada no alto da primeira página no jornal neste começo de semana. Quais serão as conseqüências de uma investigação séria sobre mais este escândalo envolvendo a cúpula do governo federal

3 – Haisem – Governo ignora lei do Congresso e bloqueia verbas – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. O que pode haver de grave nessa notícia de que a cúpula do Poder Executivo não dá a mínima para uma decisão do Legislativo

4 – Carolina – Comandante comandou ação da Polícia Militar no Recife – Este é o título de uma chamada de primeira página no Estadão que está circulando. Em que essa notícia esclarece o flagrante de violência cometido pelas tropas policiais contra manifestações democráticas de sábado 29 de maio na capital pernambucana

5 – Haisem – A república das milícias, segundo Paes Manso – Este é o título da edição da série Nêumanne entrevista publicada anteontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. O que ela esclarece sobre o desabamento do prédio no Rio das Pedras e a relação dos Bolsonaros com os milicianos da zona oeste do Rio de Janeiro

6 – Carolina – Bastidores das entrevistas de Roberto d’Ávila – Este é o título do programa da série Dois dedos de prosa publicado ontem no Blog do Nêumanne do Portal do Estadão. O que de interessante há no relato feito pelo entrevistador sobre seu trabalho na televisão