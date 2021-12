Bolsonaro se desmente e, depois, mente

1 – #jairbolsonaro disse a apoiadores à época da indicação de Aras para a PGR o contrário do que contou domingo: Deltan não tentou audiência então. 2 – Aras despachou contra o nquérito do STF sobre a associação da vacina anticovid e o Aids e #waltermaierovitch o chamou de “mil e uma utilidades”. 3 – Em artigo no blog do Nêumanne no portal do Estadão, escrevi que o atual presidente repete Dilma e ajuda Lula, com o PIB pior que os piores sob o PT. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

