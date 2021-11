Bolsonaro se apossou do Enem e avisou

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o Exame Nacional do ensino médio vai passar a ter “a cara do governo”. A declaração veio durante entrevista na Expo Dubai. Ao Estadão, Claudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, comentou que é “inaceitável ingerência em um exame que até hoje passou por governos com diferentes orientações ideológicas que não interferiram na prova”. O exame ocorrerá nos próximos domingos, 21 e 28. E o presidente só espantou quem não prestou atenção no que ele disse na campanha presidencial de 2018. Essa pauta dita ideológica, que está radicalizando agora por sentir o poder presidencial escorrer entre os dedos, foi claramente anunciada. Esperava-se que fosse detido pelas Forças Armadas e pelas instituições da democracia. Mas o poder da grana supera tudo.

Assuntos para comentário na terça-feira 16 de novembro de 2021:

1 – Haisem – Bolsonaro afirma que Enem começa a ter a “cara do governo” – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do Estadão de 16 de novembro de 2021. Afinal, essa constatação é uma comemoração ou uma confissão, na sua opinião

2 – Carolina – Bolsonaro em Dubai, sem noção e sem limite – Este é o título da chamada de primeira página para o artigo de Eliane Cantanhêde na primeira página do jornal desta terça-feira. O que levou a colunista a conclusão tão drástica a respeito da participação do presidente da República na exposição internacional realizada nos Emirados Árabes Unidos

3 – Haisem – As mil e uma mentiras de Bolsonaro em Dubai – Este é o título do artigo de sua autoria publicado no Blog do Nêumanne do portal do Estadão que está circulando. Por que você chamou a atenção do leitor para essa característica da atuação do presidente nessa viagem para atrair investidores no Oriente Médio

4 – Carolina – Energia solar gerada no País já equivale a quase uma Itapu – Este é o título da chamada de primeira página do jornal de hoje. A que conclusões você chega sobre esse avanço da eletricidade limpa no momento em que o mundo se curva ao carbono zero

5 – Haisem – O Brasil tem jeito, diz Cláudio Porto – Este é o título do vídeo da semana da série Nêumanne entrevista no Blog do Nêumanne no portal do Estadão – O que justifica o otimismo do especialista em cenários futuros, apesar de todos os pesares e penares de nosso momento atual

6 – Carolina – Xilogravura de Ciro encanta o Brasil – Este é o título do vídeo da semana da série Dois Dedos de Prosa publicado no Blog do Nêumanne no portal do jornal – O que desperta interesse na obra do sertanejo que aprendeu a técnica da arte popular das capas dos folhetos de cordel quando era diretor de arte numa agência de publicidade no Rio de Janeiro