Bolsonaro sabota a verdade e a vida

1 – #jairbolsonaro​ e #pauloguedes​ negaram a verba necessária para o #ibge​ realizar o #censo2021​, deixando 200 mil brasileiros sem emprego na crise só para impedir coleta de dados sobre a realidade no #brasil​, investindo em #desemprego​, #miséria​, #fome​, #ignorância​ e #mentira​. 2 – Desgoverno atual é clandestino: novos ministros tomaram posse em segredo e prestigiando #valdemarcostaneto​, condenado no #mensalão​. 3 – Presidente do #senado​, #rodrigopacheco​, vulgo Placebo, responde ao #stf​ que eventual @cpidacovid prejudicaria o combate à #pandemia​. 4 – @augustoaras chefia a #procuradoriageraldarepublica​ como puxa-saco particular do presidente. 5 – @kassionunesmarques se isola como serviçal do #presidentedarepublica​ no #stf​. #joseneumannepinto​, #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui