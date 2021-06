Bolsonaro sabia da maracutaia da vacina

1 – A #procuradora #lucianaloureiro, do #ministeriopublico do #distritofederal, encontrou #cincoindicios de #crime na compra superfaturada de #vacinas #covaxin, da #india. 2 – A suspeita de corrupção no #desgovernobolsonaro será o tema dos depoimentos dos irmãos #luisclaudiomiranda, deputado federal bolsonarista, e #luisricardomiranda, servidor do #ministeriodasaude, que se disse pressionado a comprar #20milhoesdedoses por #r$1,6bilhao, sexta-feira 25 na #cpidacovid no #senado.. #joseneumannepinto. Inté. #diretoaoassunto. E só a verdade salvará as nossas vidas.

