Bolsonaro sabe perder

Ao escrever uma carta, assinada em companhia do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pedindo ao Senado para aprovar no plenário o texto da reorganização dos ministérios de seu governo, mantendo a transferência do Coaf do Ministério da Justiça para o da Economia, o presidente Jair Bolsonaro mostrou ter uma qualidade que ninguém sequer desconfiava que ele tivesse: o espírito esportivo, que tanto vale nas competições do esporte quanto nos combates da política. Ao absorver uma derrota de margem apertada – 18 votos – na Câmara, ele mostrou que sabe perder e isso me dá esperança de que também saiba ganhar. Se não extrapolar, sentado à beira do caminho, saboreando os bons frutos das manifestações de rua no domingo a favor de seu governo e das reformas com que se comprometeu na campanha, ele poderá sofrer menos dissabores nas votações do Congresso sobre outros projetos seus. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui