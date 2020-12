Bolsonaro sabe muito bem quem é Crivella

1 – Em live de 5 de outubro em prédio público, o presidente da República disse que conhece muito bem o prefeito afastado do Rio, que foi preso e cuja candidatura à reeleição apoiou explícita e publicamente, o que configura crimes eleitoral e de responsabilidade. 2 – O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos da França apresentou queixa por charlatanismo contra 2 médicos que recomendaram o uso da cloroquina, propagada no Brasil pelo capitão. 3 – A PGR abriu apuração preliminar sobre compra de imóveis no Rio de 2011 a 2015 por Eduardo Bolsonaro com dinheiro vivo. 4 – Escândalos de racismo, abuso de autoridade e importunação sexual revelam ambiente permissivo asqueroso, incentivado por palavras e obras do chefe do governo. Direto ao assunto., Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui